«Манчестер Юнайтед» готов продать Каземиро за 35 миллионов евро

Сегодня, 18:15
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи опорного полузащитника клуба Каземиро. Об этом сообщает TEAMtalk.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» планирует разгрузить зарплатную ведомость команды по окончании сезона-2023/24, расставшись с 32-летним бразильцем. Сумма предполагаемого трансфера хавбека в другой клуб оценивается в 35 миллионов евро.
Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. С тех пор он отыграл 80 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.