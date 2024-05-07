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Сегодня, 18:15

«Манчестер Юнайтед» готов продать Каземиро за 35 миллионов евро

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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продажи опорного полузащитника клуба Каземиро. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» планирует разгрузить зарплатную ведомость команды по окончании сезона-2023/24, расставшись с 32-летним бразильцем. Сумма предполагаемого трансфера хавбека в другой клуб оценивается в 35 миллионов евро.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2022 года. С тех пор он отыграл 80 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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