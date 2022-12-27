«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть Осимхена в качестве альтернативы Гакпо

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«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть нападающего «Наполи» Виктора Осимхена в качестве альтернативы Коди Гакпо.
Как сообщает Manchester Evening News, «МЮ» начал искать замену Гакпо после того, как голландец решил перейти в «Ливерпуль». И пока Осимхен является главным претендентом.
Ранее 23-летний нигериец заявлял, что не собирается покидать итальянский клуб в ближайшее время.
Осимхен выступает за «Наполи» с сентября 2020 года. В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 14 матчах за неаполитанцев.
Портал Transfermarkt оценивает стомиость игрока в 70 миллионов евро.