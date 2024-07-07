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Сегодня, 05:11

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Болонье» 40 миллионов евро за трансфер Зиркзе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» сообщил «Болонье», что готов заплатить за нападающего Джошуа Зиркзе отступные в размере 40 миллионов евро.

По данным Goal, агент 23-летнего игрока ведет прямые переговоры с «красными дьяволами», чтобы завершить сделку. «Милан» проинформировал «Болонью», что сумма отступных слишком велика для них.

В сезоне-2023/24 Зиркзе провел 37 матчей за «Болонью» во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

ФК Болонья
ФК Манчестер Юнайтед
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