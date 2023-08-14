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Сегодня, 17:09

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Павара 29 миллионов евро

Алина Савинова
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«Манчестер Юнайтед» сделает новое предложение по защитнику «Баварии» Бенжамену Павару, сообщает Bild.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 27-летнего француза около 29 миллионов евро. Запрашиваемая цена руководства «Баварии» значительно выше: они хотели бы от 45 до 50 миллионов евро за Павара. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб отклонил первое предложение «Манчестер Юнайтед» по Павару.

В прошлом сезоне Павар сыграл 43 матча во всех турнирах, забив 7 голов. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до 2024 года.

Бенжамен Павар
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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