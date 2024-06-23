Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:25

«Манчестер Юнайтед» готовит второе предложение «Эвертону» о покупке Брантуэйта

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» все еще пытается подписать защитника «Эвертона» Джаррэда Брантуэйта.

Как сообщает Daily Mail, «МЮ» рассматривает 21-летнего футболиста как главную цель для укрепления своей обороны. Первое предложение клуба в размере 43 миллионов фунтов (51 миллион евро) с учетом дополнительных услуг было отклонено «ирисками».

По данным источника, «Манчестер Юнайтед» готовит второе предложение по защитнику. «Эвертон» хочет выручить за Брантуэйта 70 миллионов фунтов (82 миллиона евро).

В сезоне-2023/24 защитник провел 41 матч за «Эвертон» и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
0
Читайте также
Макдэвид на набрал очков в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли
Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Истерика и величие Роналду, болельщик упал с трибуны в ров. Что произошло на Евро-2024 22 июня 2024
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Полузащитник «Тоттенхэма» Хейбьерг интересен «Милану», «Ювентусу» и «Наполи»