«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Пулишича у «Челси»

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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.
«МЮ» не собираются совершать крупных сделок в январе и готов рассмотреть возможность аренды 24-летнего американца.
Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2024 года.
В сезоне-2022/23 Пулишич забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 18 матчах за «Челси». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 38 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования