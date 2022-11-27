«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Пулишича у «Челси»

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.

«МЮ» не собираются совершать крупных сделок в январе и готов рассмотреть возможность аренды 24-летнего американца.

Контракт игрока с «Челси» действует до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Пулишич забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 18 матчах за «Челси». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 38 миллионов евро.