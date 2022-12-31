«Манчестер Юнайтед» хочет бесплатно подписать Асенсио следующим летом

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.

Английский клуб хочет подписать хавбека бесплатно следующим летом, когда у него истечет срок контракта с мадридцами.

Также на игрока претендуют испанская «Барселона», итальянский «Милан» и французский «ПСЖ».

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей в о всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.