«Манчестер Юнайтед» хочет купить полузащитника «Брайтона» Кайседо

Полузащитник сборной Эквадора и «Брайтона» Мойсес Кайседо попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

«МЮ» намерен приобрести 21-летнего хавбека в зимнее трансферное окно. Представители «Манчестер Юнайтед» следят за Кайседо на ЧМ-2022 и очень довольны действиями игрока.

Контракт Кайседо с «Брайтоном» действует до лета 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость эквадорца в 38 миллионов евро.

В текущем сезоне Кайседо в составе «Брайтона» провел 15 матчей, в которых забил один гол.