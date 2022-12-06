«Манчестер Юнайтед» хочет подписать голкипера Зоммера летом на правах свободного агента

Голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер не перейдет в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Однако у Зоммера хорошие шансы на переход в стан «красных дьяволов» летом 2023 года, когда у него закончится контракт с «Боруссией».

Команда Эрика тен Хага хочет подписать швейцарца на правах свободного агента.

33-летний швейцарский вратарь выступал за менхенгладбахскую «Боруссию» с 2014 года. В текущем сезоне Зоммер сыграл 11 матчей за немецкий клуб и пропустил 14 мячей.