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Сегодня, 08:22

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать трех игроков бундеслиги зимой

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к трем нападающим перед зимним трансферным окном.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, манкунианцы хотят оформить переходы вингера дортмундской «Боруссии» Донни Малена, нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси и форварда «Лейпцига» Тимо Вернера.

24-летний Мален в этом сезоне забил 6 голов в 23 матчах, 27-летний Гирасси — 19 голов в 16 играх, на счету 27-летнего Вернера — 2 гола в 14 встречах.

Ранее The Athletic сообщал, что «Манчестер Юнайтед» зимой сможет арендовать только двух игроков из-за ФФП.

«Манчестер Юнайтед» выставил на продажу четырех игроков

Тимо Вернер
ФК Манчестер Юнайтед
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