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Сегодня, 16:51

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести двух игроков «Лестера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести двух игроков «Лестера» полузащитников Джеймса Мэддисона и Юри Тилеманса, сообщает Football Transfers.

По данным источника, 25-летний Тилеманс может быть подписан в качестве свободного агента летом 2023 года, если он не продлит контракт, в то время как за Мэддисона придется выложить большую сумму, поскольку 26-летний игрок демонстрирует хорошую игру в составе «лис».

Контракт Мэддисона с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 9 голов и 5 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах.

Тилеманс сыграл за «Лестер» в сезоне-2022/23 28 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Football Transfers
Юри Тилеманс
Футбол
ФК Лестер
ФК Манчестер Юнайтед
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