«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с защитником Далотом

«Манчестер Юнайтед» планирует продлить соглашение с защитником Диогу Далотом, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По данным источника, в клубе впечатлены выступлениями игрока и хотят, чтобы он остался. Встреча для обсуждения новой сделки ожидается после чемпионата мира-2022 в Катаре. Также сообщается, что руководство «МЮ» хочет продать защитника Аарона Ван-Биссаку и подписать на его место другого игрока.

В составе сборной Португалии на ЧМ-2022 Далот провел два матча и отдал одну голевую передачу.

Текущее соглашение 23-летнего футболиста с клубом истекает летом 2023 года. В сезоне-2022/23 он сыграл за «МЮ» 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.