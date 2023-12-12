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Сегодня, 18:00

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» могут обменяться игроками

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил руководство клуба обменять полузащитника Джейдона Санчо, сообщает Diario Sport.

Как утверждает источник, манкунианцы понимают, что запрашиваемая за футболиста сумма в 85 миллионов евро не может быть удовлетворена и хотят обменять Санчо на хавбека «Барселоны» Рафинью.

23-летний Санчо после конфликта с тен Хагом был отстранен от тренировок с «МЮ».

26-летний Рафинья играет за «Барселону» с лета 2022 года. В этом сезоне он забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач в 15 играх за каталонцев во всех турнирах.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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