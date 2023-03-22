«Манчестер Юнайтед» и «Милан» интересуются полузащитником «Порту» Груйичем

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Порту» Марко Груйичу, сообщает сербское издание Telegraf.

По данным источника, английский клуб хочет подписать 26-летнего серба в летнее трансферное окно. При этом допускается, что футболист может отказаться от трансфера, поскольку выступал за принципиального соперника «МЮ» — «Ливерпуль», к тому же игрок является фанатом мерсисайдцев с детства.

Помимо «Манчестер Юнайтед», на Груйича также претендует «Милан». Оба клуба уже контактировали с окружением полузащитника по поводу возможного трансфера.

В сезоне-2022/23 Груйич забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 30 матчах за «Порту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.