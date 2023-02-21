«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» интересуются защитником «Байера» Фримпонгом

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» интересуются защитником леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонгом, сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

По данным источника, «МЮ» все еще надеется подписать новое соглашение с Диогу Далотом, но пока в переговорах нет никакого прогресса, поэтому 22-летний Фримпонг — это вариант, если договориться не получится.

«Ньюкасл» рассматривает защитника в качестве отличной долгосрочной замены 33-летнему Кирану Триппьеру.

Нидерландский футболист играет за «Байер» с 2021 года. В сезоне-2022/23 на его счету 28 матчей во всех турнирах, 5 голов и 6 результативных передач.

Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.