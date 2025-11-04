Видео
4 ноября, 04:53

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» намерены подписать Брантуэйта

Павел Лопатко

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании защитника «Эвертона» Джарреда Брантуэйта, сообщает Caught Offside.

По данным источника, сам 23-летний англичанин доволен работой в «Эвертоне» и не настаивает на переходе. Клуб также не готов его продавать, но при этом оценивает сумму возможного трансфера в 80 миллионов евро.

Брантуэйт продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, у него пока нет матчей в сезоне-2025/26. Контракт защитника с «Эвертоном» действует до 30 июня 2030 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.

