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Сегодня, 11:20

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» продолжают вести переговоры по Санчо

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» ищет варианты решения ситуации с форвардом команды Джейдоном Санчо.

Как сообщает журналист Руди Галетти, «МЮ» и «Ювентус» все еще ведут переговоры по возможному трансферу 23-летнего игрока. Также итальянский клуб общается с окружением Санчо. «Юве» готов арендовать форварда, в ближайшее время ожидается новый этап переговоров.

В сентябре «Манчестер Юнайтед» объявил об отстранении Санчо от тренировок с основной командой после конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Сообщалось, что тренер готов вернуть футболиста в основу только в том случае, если Санчо извинится перед ним и командой.

В сезоне-2023/24 англичанин сыграл за «МЮ» 3 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Руди Галетти
Джейдон Санчо
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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