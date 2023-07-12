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Сегодня, 07:53

«Манчестер Юнайтед» интересуется игроком «Лестера» Барнсом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру «Лестера» Харви Барнсу, сообщает Daily Mail.

Уже сообщалось, что 25-летний футболист близок к переходу в «Ньюкасл», однако «красные дьяволы» хотят попытаться переманить игрока.

Ранее информировалось, что «Ньюкасл» готов заплатить за Барнса 41 миллион евро.

В минувшем сезоне англичанин провел 40 матчей за «Лестер», в которых забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Источник: Daily Mail
Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
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