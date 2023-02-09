«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Ромы» Абрахамом

Сегодня, 08:41
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.
По информации издания, руководство «красных дьяволов» рассматривает Абрахама как запасной вариант, если сорвутся трансферы форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
Действующее соглашение Абрахама с римлянами рассчитано до лета 2026 года.
В текущем сезоне 25-летний англичанин сыграл за «Рому» в 28 матчах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.