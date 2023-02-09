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Сегодня, 08:41

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Ромы» Абрахамом

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

По информации издания, руководство «красных дьяволов» рассматривает Абрахама как запасной вариант, если сорвутся трансферы форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна и нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Действующее соглашение Абрахама с римлянами рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний англичанин сыграл за «Рому» в 28 матчах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 45 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рома
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