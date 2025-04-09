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9 апреля, 14:22

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Аталанты» Эдерсоном

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Аталанты» Эдерсона Лоуренсо, сообщает GiveMeSport.

По данным источника, ситуация с игроком английской команды Кобби Майну вызывает у руководства клуба большую озабоченность, так как19-летний футболист до сих пор не продлил контракт. Поскольку вероятность его ухода возрастает, «МЮ» усиливает свой интерес к Эдерсону, стремясь укрепить состав.

25-летний бразилец в текущем сезоне сыграл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Источник: GiveMeSport
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
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