«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Сассуоло» Фраттези

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Сассуоло» Давиде Фраттези, сообщает Gazzetta dello Sport.

Скауты английского клуба просматривали 23-летнего итальянца во время одного из недавних матчей. На футболиста также претендуют «Тоттенхэм», «Брайтон» и «Вест Хэм».

В сезоне-2022/23 Фраттези забил 3 гола в 10 матчах за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.