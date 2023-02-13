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Сегодня, 14:39

«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Интера» Думфрисом

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Интера» Дензел Думфрис может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» уже ведет переговоры с агентом игрока насчет летнего перехода.

Думфрис выступает за команду из Милана с лета 2021 года. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

26-летний защитник провел за «Интер» 25 матчей в текущем сезоне, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Юнайтед
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