«Манчестер Юнайтед» рассматривает Жоау Феликса в качестве замены Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» ищет замену нападающему Криштиану Роналду, который может покинуть клуб, сообщает Deportes Cuatro.

37-летний форвард отстранен от тренировок с основным составом «МЮ» после того, как покинул скамейку запасных до финального свистка матча 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (2:0).

По данным источника, в качестве замены манкунианцы рассматривают форварда «Атлетико» Жоау Феликса.

Английский клуб интересовался игроком летом этого года. Сообщалось, что «МЮ» предлагал 130 миллионов евро за 22-летнего португальца.

В текущем сезоне на счету Феликса 12 матчей за «Атлетико», в которых он отметился 3 результативными передачами.