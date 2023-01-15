«Манчестер Юнайтед» изучает варианты масштабной реконструкции «Олд Траффорд»

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«Манчестер Юнайтед» получил на рассмотрение ряд вариантов по обновлению своего домашнего стадиона «Олд Траффорд», сообщает Daily Mail.
Основных вариантов два: масштабная реконструкция и строительство совершенно нового стадиона на месте 74-тысячного «Олд Траффорд».
И если реконструкция оценивается в 1 миллиард фунтов стерлингов, то возвести новую арену выйдет вдвое дороже.
Второй вариант предусматривает поэтапное строительство, что позволит «Юнайтед» продолжать играть на «Олд Траффорд», сохраняя доходы от проведения матчей, пока ведутся работы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования