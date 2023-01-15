«Манчестер Юнайтед» изучает варианты масштабной реконструкции «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» получил на рассмотрение ряд вариантов по обновлению своего домашнего стадиона «Олд Траффорд», сообщает Daily Mail.

Основных вариантов два: масштабная реконструкция и строительство совершенно нового стадиона на месте 74-тысячного «Олд Траффорд».

И если реконструкция оценивается в 1 миллиард фунтов стерлингов, то возвести новую арену выйдет вдвое дороже.

Второй вариант предусматривает поэтапное строительство, что позволит «Юнайтед» продолжать играть на «Олд Траффорд», сохраняя доходы от проведения матчей, пока ведутся работы.