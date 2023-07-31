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Сегодня, 17:45

Календарь «Манчестер Юнайтед» на август: расписание матчей всех турниров

«Манчестер Юнайтед» начнет сезон в АПЛ 14 августа
Валентина Глазко
Корреспондент
Тренер Эрик тен Хаг.
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Команда Эрика тен Хага начнет сезон 2023 / 2024 в английской премьер-лиге 14 августа матчем против «Вулверхэмптона». Перед этим у «МЮ» запланированы еще две товарищеские игры — с «Лансом» и «Атлетиком» из Бильбао.

«Манчестер Юнайтед»: расписание матчей в августе 2023

5 августа. 14.45 (время начала матча — московское). «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» (товарищеский матч)

6 августа. 18.00. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» (товарищеский матч)

14 августа. 22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция

19 августа. 19.30. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция

26 августа. 17.00. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» (премьер-лига)
Онлайн-трансляция

Полный календарь и результаты игр «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».

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Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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