Календарь «Манчестер Юнайтед» на август: расписание матчей всех турниров

Сегодня, 17:45
Команда Эрика тен Хага начнет сезон 2023 / 2024 в английской премьер-лиге 14 августа матчем против «Вулверхэмптона». Перед этим у «МЮ» запланированы еще две товарищеские игры — с «Лансом» и «Атлетиком» из Бильбао.
5 августа. 14.45 (время начала матча — московское). «Манчестер Юнайтед» — «Ланс» (товарищеский матч)
6 августа. 18.00. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетик» (товарищеский матч)
14 августа. 22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» (премьер-лига)
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19 августа. 19.30. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (премьер-лига)
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26 августа. 17.00. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест» (премьер-лига)
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Полный календарь и результаты игр «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде можно найти на странице команды на сайте «СЭ».