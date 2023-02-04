«Манчестер Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» и вернулся на третье место в АПЛ

Сегодня, 19:58
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1 в матче 22-го тура чемпионата Англии.
В первом тайме пенальти реализовал полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш, а во второй половине очередной гол в сезоне забил нападающий «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд.
На 70-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Ман Юнайтед» Каземиро.
После этого гости смогли отыграть один мяч усилиями полузащитника Джеффри Шлуппа, но «МЮ» сохранил победный счет.
Команда Эрика тен Хага набрала 42 очка и пока вернулась на третье место в турнирной таблице, вновь обогнав «Ньюкасла», у которого 39 очков и игра в запасе.
«Кристал Пэлас» не может выиграть на протяжении пяти игр: 24 очка и 12-е место.
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