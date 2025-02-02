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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Кристал Пэлас», Матета оформил дубль

«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Кристал Пэлас»
Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура АПЛ — 0:2.

Дубль у лондонцев оформил Жан-Филипп Матета. Француз отличился на 64-й и 89-й минутах.

В концовке встречи тяжелую травму получил защитник хозяев Лисандро Мартинес. Аргентинца в слезах унесли с поля на носилках.

Манкунианцы потерпели восьмое поражение в 19 матчах под руководством Рубена Аморима. С 29 очками «МЮ» опустился на 13-е место в АПЛ.

«Кристал Пэлас» (30 очков) поднялся на 12-ю позицию в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
02 февр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:2
Кристал Пэлас

Источник: Таблица АПЛ
12
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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