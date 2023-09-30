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Сегодня, 18:57

«Манчестер Юнайтед» на своем поле проиграл «Кристал Пэлас» и опустился на 10-е место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура АПЛ — 0:1.

Единственный гол на 25-й минуте забил Йоаким Андерсен.

«Манчестер Юнайтед» с 9 очками опустился на десятое место в АПЛ. «Кристал Пэлас» набрал 11 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Кристал Пэлас» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Игра пройдет 7 октября. В этот же день «МЮ» дома сыграет с «Брентфордом», но перед этим манкунианцы 3 октября на «Олд Траффорд» встретятся с «Галатасараем» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:1
Кристал Пэлас

В параллельном матче «Вест Хэм» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед». Победу «молотобойцам» принесли голы Джаррода Боуэна (24-я минута) и Томаша Соучека (37-я).

«Вест Хэм» c 13 очками поднялся на 7-е место, «Шеффилд» с 1 баллом замыкает турнирную таблицу АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:0
Шеффилд Юнайтед

В еще одной игре 7-го тура «Ньюкасл» дома одержал победу над «Бернли» — 2:0. За «сорок» отличились Мигель Альмирон (14-я минута) и Александр Исак, реализовавший пенальти на 76-й минуте.

«Ньюкасл» набрал 12 очков и поднялся на восьмое место в АПЛ. «Бернли» с 1 очком опережает «Шеффилд» по дополнительным показателям, занимая предпоследнее место.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 17:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:0
Бернли
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Бернли
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
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