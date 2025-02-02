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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Кристалом Пэласом» в чемпионате Англии 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рубен Аморим, главный тренер ФК «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Кристал Пэлас» в 24-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 2 февраля. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Красные набрали 29 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда из Лондона с 27 баллами располагается на 13-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур.
02 февр, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Кристал Пэлас

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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