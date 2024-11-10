«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в последнем матче под руководством ван Нистелроя

«Манчестер Юнайтед» на своем поле с крупным счетом обыграл «Лестер» в матче 11-го тура АПЛ — 3:0.

Счет на 17-й минуте открыл Бруну Фернандеш. На 38-й минуте преимущество манкунианцев удвоилось после автогола Виктора Кристансена. Окончательный счет на 82-й минуте установил Алехандро Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» (15 очков) занимает 13-е место в АПЛ. Команда провела последний матч под руководством и. о.главного тренера Руда ван Нистелроя. С 11 ноября команду возглавит португалец Рубен Аморим.

«Лестер» (10) идет на 15-й позиции в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Ньюкасл» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» (3:1), а «Тоттенхэм» дома уступил «Ипсвичу» (1:2),