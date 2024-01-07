«Манчестер Юнайтед» летом примет решение о будущем Санчо и Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» летом планирует принимать решение по будущему игроков команды Джейдона Санчо и Мейсона Гринвуда, сообщает Фабрицио Романо.

Ожидается, что к этому моменту в клубе появится новый спортивный директор.

22-летний Гринвуд с сентября прошлого года на правах аренды выступает за «Хетафе». В текущем сезоне он провел 17 матчей за испанский клуб, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Англичанин не играл за «МЮ» с января 2022 года из-за скандала с обвинениями в домашнем насилии.

23-летний Санчо не выходил на поле в составе «МЮ» с сентября, когда клуб отстранил его после конфликта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Ожидается, что в ближайшее время футболиста арендует «Боруссия», за которую он выступал до перехода в «Манчестер Юнайтед».