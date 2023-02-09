«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом»

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» не выявили победителя в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Уже на 1-й минуте встречи 19-летний итальянец Уилфред Гнонто вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

Сразу после перерыва благодаря автоголу Рафаэля Варана гости удвоили преимущество. На 62-й минуте Маркус Рэшфорд сократил отставание, а на 70-й вышедший на замену Джейдон Санчо сравнял счет.

«Манчестер Юнайтед с 43 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» набрал 19 очков и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Вест Хэм».