0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:59

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом»

Евгений Козинов
Корреспондент
8 февраля. «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 2:2.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» и «Лидс» не выявили победителя в перенесенном матче 8-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Уже на 1-й минуте встречи 19-летний итальянец Уилфред Гнонто вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первом тайме.

Сразу после перерыва благодаря автоголу Рафаэля Варана гости удвоили преимущество. На 62-й минуте Маркус Рэшфорд сократил отставание, а на 70-й вышедший на замену Джейдон Санчо сравнял счет.

«Манчестер Юнайтед с 43 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» набрал 19 очков и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Вест Хэм».

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:2
Лидс
Футбол
ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сорокин — снова лучший в НХЛ по «сухим» матчам
Олимпийские комитеты скандинавских стран выступили против допуска россиян на соревнования
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 9057
Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
В театре «Современник» отменили спектакль с Ахеджаковой
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о стягивании ВСУ резервов для контратаки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Фулхэм» обыграл «Сандерленд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии