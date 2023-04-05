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Сегодня, 14:23

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Наполи» Мин Джэ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к защитнику «Наполи» Киму Мин Джэ.

Как сообщает Daily Mail, клубы АПЛ готовы активировать опцию выкупа южнокорейского игрока за 40 миллионов фунтов (46 миллионов евро).

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему защитнику со стороны «ПСЖ».

Мин Джэ выступает за «Наполи» с лета 2022 года, когда неаполитанцы подписали его из «Фенербахче» за 18 миллионов евро. Контракт игрока истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 36 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Футбол
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