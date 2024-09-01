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Сегодня, 19:57

Гол и две передачи Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
Мохамед Салах в матче против «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на выезде одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ — 3:0.

У красных дубль оформил Луис Диас. Еще один гол на свой счет записал Мохамед Салах, на счету которого также две результативные передачи в этой встрече.

На 7-й минуте защитник гостей Трент Александр-Арнольд забил гол, но его отменили из-за офсайда.

«Ливерпуль» одержал третью победу в АПЛ на старте сезона и с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Манчестер Сити» (9) по дополнительным показателям. «Красные дьяволы» набрали 3 балла за три тура и располагаются на 14-й позиции в чемпионате Англии.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
01 сент, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:3
Ливерпуль

Футбол
РПЛ
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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