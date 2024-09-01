Гол и две передачи Салаха помогли «Ливерпулю» разгромить «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» на выезде одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ — 3:0.

У красных дубль оформил Луис Диас. Еще один гол на свой счет записал Мохамед Салах, на счету которого также две результативные передачи в этой встрече.

На 7-й минуте защитник гостей Трент Александр-Арнольд забил гол, но его отменили из-за офсайда.

«Ливерпуль» одержал третью победу в АПЛ на старте сезона и с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Манчестер Сити» (9) по дополнительным показателям. «Красные дьяволы» набрали 3 балла за три тура и располагаются на 14-й позиции в чемпионате Англии.