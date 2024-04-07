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Сегодня, 19:26

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью

Руслан Минаев
Конор Брэдли (слева) и Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» в 32-м туре АПЛ — 2:2.

Счет в матче открыли гости — на 32-й минуте гол забил Луис Диас. Во втором тайме капитан хозяев Бруну Фернандеш первым ударом в створ от «МЮ» сравнял счет. Португалец забил гол с центрального круга. На 67-й минуте Кобби Майну вывел манкунианцев вперед. За шесть минут до конца основного времени Мохамед Салах реализовал пенальти и сравнял счет.

«Манчестер Юнайтед» набрал 49 очков и занимает 6-е место в таблице чемпионата Англии.

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до восьми матчей — 6 побед и 2 ничьих. Команда Юргена Клоппа набрала 71 очко и занимает второе место. Мерсисайдцы уступают лидеру АПЛ «Арсеналу» (71) по дополнительным показателям.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
07 апр, 17:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:2
Ливерпуль
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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