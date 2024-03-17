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Англия

17 марта, 21:09

«МЮ» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля» в Кубке Англии

Виктория Кравченко
Игроки «Манчестер Юнайтед».
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» в дополнительное время вырвал победу у «Ливерпуля» в матче 1/4 финала Кубка Англии — 4:3.

В основное время команды забили по два гола. У манкунианцев отметились Скотт Мактоминей и Антони, у мерсисайдцев отличились Алексис Макаллистер и Мохаммед Салах.

В дополнительное время у «Ливерпуля» гол забил Харви Эллиот. У «МЮ» отметились Маркус Рашфорд и Адам Диалло, забивший гол на 120+1-й минуте. После своего победного мяча он сорвал с себя футболку, за что получил вторую желтую карточку и был удален.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии.

Ранее в 1/2 финала турнира также вышли «Манчестер Сити», «Ковентри» и «Челси».

Англия. Кубок. 1/4 финала
17 мар, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
4:3
Ливерпуль

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
34
21
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