«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет в городе Манчестер на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Кубка Англии.

Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «МЮ» — «Ливерпуль» в прямом эфире можно будет в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — здесь или здесь. Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Манчестер Юнайтед» на пути к четвертьфиналу прошел «Уиган Атлетик» (2:0), «Ньюпорт Каунти» (4:2) и «Ноттингем Форест» (1:0). «Ливерпуль» на предыдущих стадиях наоборот играл только на домашнем стадионе. За это время он успел выбить «Арсенал» (2:0), «Норвич Сити» (5:2) и «Саутгемптон» (3:0).

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