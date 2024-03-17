17 марта, 17:00
«Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ливерпуль» в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет в городе Манчестер на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 18.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Кубка Англии.
Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «МЮ» — «Ливерпуль» в прямом эфире можно будет в специальных сообществах в социальной сети «ВКонтакте» — здесь или здесь. Следить за ключевыми событиями противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» можно с помощью матч-центра «СЭ».
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