Гол Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Манчестер Сити»

Сегодня, 17:24
«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Англии.
На 60-й минуте матча счет открыл полузащитник «горожан» Джек Грилиш.
На 78-й минуте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сравнял счет, а еще через четыре минуты форвард «Ман Юнайтед» Маркус Рэшфорд вывел свою команду вперед.
«МЮ» одержал пятую победу подряд и вплотную приблизился к «Сити» в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага идет на третьей строчке (38 очков), а команда Хосепа Гвардиолы сохраняет второе место (39).
Лидирует «Арсенал», в активе которого 44 очка, и еще у лондонского клуба есть матч в запасе.
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Основные источники исследования