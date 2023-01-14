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Гол Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
14 января. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:1.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Англии.

На 60-й минуте матча счет открыл полузащитник «горожан» Джек Грилиш.

На 78-й минуте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сравнял счет, а еще через четыре минуты форвард «Ман Юнайтед» Маркус Рэшфорд вывел свою команду вперед.

«МЮ» одержал пятую победу подряд и вплотную приблизился к «Сити» в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага идет на третьей строчке (38 очков), а команда Хосепа Гвардиолы сохраняет второе место (39).

Лидирует «Арсенал», в активе которого 44 очка, и еще у лондонского клуба есть матч в запасе.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
14 янв, 15:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:1
Манчестер Сити

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22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
5
20
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