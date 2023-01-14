Гол Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» волевую победу над «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в матче 20-го тура чемпионата Англии.

На 60-й минуте матча счет открыл полузащитник «горожан» Джек Грилиш.

На 78-й минуте полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш сравнял счет, а еще через четыре минуты форвард «Ман Юнайтед» Маркус Рэшфорд вывел свою команду вперед.

«МЮ» одержал пятую победу подряд и вплотную приблизился к «Сити» в турнирной таблице. Команда Эрика тен Хага идет на третьей строчке (38 очков), а команда Хосепа Гвардиолы сохраняет второе место (39).

Лидирует «Арсенал», в активе которого 44 очка, и еще у лондонского клуба есть матч в запасе.