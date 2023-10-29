Дубль и передача Холанна принесли «Манчестер Сити» разгромную победу над «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ — 3:0.

Дублем за гостей отличился Эрлин Холанн. Норвежец реализовал пенальти на 26-й минуте и забил с игры на 49-й. На 80-й минуте с передачи Холанна счет до разгромного довел Фил Фоден.

«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут», а «МЮ» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Оба матча пройдут 4 ноября.