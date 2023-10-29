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Сегодня, 20:26

Дубль и передача Холанна принесли «Манчестер Сити» разгромную победу над «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрлин Холанн (слева), Бернарду Силва (сзади) и Джек Грилиш.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура АПЛ — 3:0.

Дублем за гостей отличился Эрлин Холанн. Норвежец реализовал пенальти на 26-й минуте и забил с игры на 49-й. На 80-й минуте с передачи Холанна счет до разгромного довел Фил Фоден.

«Манчестер Сити» с 24 очками поднялся на третье место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 15 очками идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Борнмут», а «МЮ» на выезде сыграет с «Фулхэмом». Оба матча пройдут 4 ноября.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:3
Манчестер Сити

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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