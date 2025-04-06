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6 апреля, 16:30

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в чемпионате Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся в матче 31-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча АПЛ 6 апреля 2025 (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции АПЛ, видео доступны в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинге «VK Видео».

Англия. Премьер-лига. 31-й тур.
06 апреля, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:0
Манчестер Сити

«Ман Юнайтед» располагается в АПЛ на 13-м месте с 37 очками, а «Ман Сити» — на пятом с 51 очком. В матче первого круга чемпионата Англии в декабре 2024 года «МЮ» победил «Ман Сити» в гостях со счетом 2:1.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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