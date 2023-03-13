«Манчестер Юнайтед» может летом подписать Пальинью из «Фулхэма»

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Пальинья попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», утверждает Sun Sport.

В борьбу за игрока готовы вступить и другие клубы АПЛ: «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

27-летний португалец выступает за «Фулхэм» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами. Его контракт с лондонцами рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Пальиньи в 28 миллионов евро.