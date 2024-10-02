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Сегодня, 09:52

«Манчестер Юнайтед» может назначить Аллегри вместо тен Хага

Владислав Маслов
Корреспондент
Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press
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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вопрос сохранения должности нидерландцем будет зависеть от результатов 2 ближайших матчей: с «Порту» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы и «Астон Виллой» в 7-м туре АПЛ. В случае неудачных результатов тен Хаг может быть уволен.

В качестве вероятного сменщика называется бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри. Руководство «МЮ» надеется, что семейные обстоятельства не смогут перевесить желание тренера поработать в их клубе.

Последним местом работы 57-летнего итальянца был «Ювентус», откуда он был уволен в мае 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» после 6 туров занимает 13-е место в чемпионате Англии, набрав 7 очков.

Источник: La Gazzetta dello Sport
ФК Манчестер Юнайтед
Массимилиано Аллегри
Эрик тен Хаг

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