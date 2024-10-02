«Манчестер Юнайтед» может назначить Аллегри вместо тен Хага

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Эрика тен Хага.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вопрос сохранения должности нидерландцем будет зависеть от результатов 2 ближайших матчей: с «Порту» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы и «Астон Виллой» в 7-м туре АПЛ. В случае неудачных результатов тен Хаг может быть уволен.

В качестве вероятного сменщика называется бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри. Руководство «МЮ» надеется, что семейные обстоятельства не смогут перевесить желание тренера поработать в их клубе.

Последним местом работы 57-летнего итальянца был «Ювентус», откуда он был уволен в мае 2024 года.