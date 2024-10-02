«Манчестер Юнайтед» может назначить Аллегри вместо тен Хага

Сегодня, 09:52
Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность отставки главного тренера команды Эрика тен Хага.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, вопрос сохранения должности нидерландцем будет зависеть от результатов 2 ближайших матчей: с «Порту» во 2-м туре общего этапа Лиги Европы и «Астон Виллой» в 7-м туре АПЛ. В случае неудачных результатов тен Хаг может быть уволен.
В качестве вероятного сменщика называется бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри. Руководство «МЮ» надеется, что семейные обстоятельства не смогут перевесить желание тренера поработать в их клубе.
Последним местом работы 57-летнего итальянца был «Ювентус», откуда он был уволен в мае 2024 года.
«Манчестер Юнайтед» после 6 туров занимает 13-е место в чемпионате Англии, набрав 7 очков.