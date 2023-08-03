Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:29

«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Ливерпулем» за Лавиа

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес в полузащитнику «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Как сообщает The Independent, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет усилить линию полузащиты и клуб рассматривает возможность подписания 19-летнего игрока, который является главной целью «Ливерпуля». Также обсуждается подписание Софьяна Амрабата из «Фиорентины».

По данным источника, для подписания какого-либо полузащитника «МЮ» необходимо продать игроков, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет выкупить Лавиа за 42 миллиона фунтов стерлингов. «Святые» намерены выручить за игрока 50 миллионов.

В сезоне-2022/23 Лавиа забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Саутгемптон». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

Фабиньо, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе. Трансферы АПЛ: в «Ман Сити» едет Гвардиол, «Бавария» готовит рекордную сумму ради Кейна

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дэвис и Смолкин выиграли турнир в Лейк-Плэсиде
Дубль Месси помог «Интер Майами» обыграть «Орландо Сити» в 1/16 финала Кубка лиг
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рэшфорд планирует побить рекорд Руни в «Манчестер Юнайтед»