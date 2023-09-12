«Манчестер Юнайтед» может подписать Эль-Гази свободным агентом из-за проблем с Антони и Санчо

«Манчестер Юнайтед» может бесплатно подписать бывшего вингера ПСВ Анвара Эль-Гази свободным агентом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, манкунианцы изучают вариант трансфера 28-летнего игрока из-за проблем с Антони и Джейдоном Санчо. Помимо «МЮ», на Эль-Гази претендуют клубы из Саудовской Аравии.

На прошлой неделе футболист по обоюдному согласию расторг контракт с ПСВ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Антони был временно отстранен от тренировок с «Манчестер Юнайтед». В адрес 23-летнего бразильца со стороны нескольких девушек поступил ряд обвинений в насилии. У Санчо произошел конфликт с главным тренером команды Эриком тен Хагом и он рискует потерять место в составе.