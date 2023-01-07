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Сегодня, 21:34

«Манчестер Юнайтед» может подписать форварда сборной Нидерландов

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» завершает сделку по переходу нападающего Ваута Вегхорста, сообщает журналист Санти Ауна.

30-летний футболист выступает за турецкий «Бешикташ» на правах аренды из английского «Бернли», вылетевшего в чемпионшип по итогам прошлого сезона.

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Вегхорста. Стороны почти согласовали аренду игрока, переход будет оформлен официально в скором времени.

Вегхорст забил семь голов в 15 матчах чемпионата Турции за «Бешикташ» в нынешнем сезоне.

На чемпионате мира в Катаре форвард отметился дублем в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале.

ФК Бернли
ФК Бешикташ
ФК Манчестер Юнайтед
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