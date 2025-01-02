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Сегодня, 09:43

«Манчестер Юнайтед» может потерять контракт с Adidas на 900 миллионов фунтов

Даниил Аршавский
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«Манчестер Юнайтед» рискует лишиться спонсорского контракта с Adidas на 900 миллионов фунтов стерлингов в случае вылета команды из АПЛ.

Соглашение «МЮ» с Adidas было заключено в июле 2023 года и рассчитано на 10 лет и включает в себя условие сокращение суммы контракта в два раза, если манкунианцы вылетят из АПЛ в Чемпионшип.

Кроме того, в случае вылета «Юнайтед» из чемпионата Англии, Adidas будет иметь право расторгнуть договор с клубом за год до его истечения.

«Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка за 19 матчей в нынешнем сезоне АПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: The Telegraph
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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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