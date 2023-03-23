«Манчестер Юнайтед» может предложить «Тоттенхэму» включить голкипера Хендерсона в сделку по Кейну

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Тоттенхэму» обмен голкипера Дина Хендерсона на форварда Харри Кейна с доплатой со стороны манкунианцев, сообщает ESPN.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что интерес «Тоттенхэма», который находится в поиске голкипера, к Дину Хендерсону, может побудить лондонцев быть сговорчивее в переговорах по Кейну.

Ранее сообщалось, что «шпоры» не хотят расставаться с нападающим сборной Англии, несмотря на интерес со стороны многих европейских клубов.

Хендерсон проводит нынешний сезон в аренде в «Ноттингем Форест». В активе голкипера 18 матчей в АПЛ, 31 пропущенный мяч и 6 игр на ноль. На счету Кейна 21 гол и 2 голевые передачи в 28 играх чемпионата Англии.