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Сегодня, 16:26

«Манчестер Юнайтед» может предложить «Тоттенхэму» включить голкипера Хендерсона в сделку по Кейну

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Тоттенхэму» обмен голкипера Дина Хендерсона на форварда Харри Кейна с доплатой со стороны манкунианцев, сообщает ESPN.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что интерес «Тоттенхэма», который находится в поиске голкипера, к Дину Хендерсону, может побудить лондонцев быть сговорчивее в переговорах по Кейну.

Ранее сообщалось, что «шпоры» не хотят расставаться с нападающим сборной Англии, несмотря на интерес со стороны многих европейских клубов.

Хендерсон проводит нынешний сезон в аренде в «Ноттингем Форест». В активе голкипера 18 матчей в АПЛ, 31 пропущенный мяч и 6 игр на ноль. На счету Кейна 21 гол и 2 голевые передачи в 28 играх чемпионата Англии.

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Гарри Кейн
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
Дин Хендерсон
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