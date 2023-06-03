«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по переходу Маунта — «Челси» просит 70 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Челси» по переходу полузащитника Мэйсона Маунта, сообщает The Guardian.

По данным источника, руководство клуба предложит за игрока 50-60 миллионов фунтов стерлингов. «Челси» хочет получить за хавбека 70 миллионов фунтов помимо бонусов.

Ранее The Telegraph сообщал, что 24-летний англичанин уже согласовал условия личного контракта с «МЮ».

Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 хавбек забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт игрока с синими истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает полузащитника в 65 миллионов евро.