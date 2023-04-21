«Манчестер Юнайтед» намерен побороться с «Челси» и «ПСЖ» за Осимхена

«Манчестер Юнайтед» намерен опередить «Челси» в гонке за нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Gazzetta dello Sport.

В настоящее время у манкунианцев есть Антони Марсьяль и Вут Вегхорст в качестве нападающих, но за сезон они забили всего девять голов. Летом главный тренер команды Эрик тен Хаг будет стремиться к определенному прогрессу в результатах, и для этого «Юнайтед» собирается переманить Осимхена из «Наполи».

Сообщается, что помимо «МЮ» и «Челси» интерес к 24-летнему игроку проявляет «ПСЖ». В последнем отчете клуба указывается, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис делает все, что в его силах, чтобы удержать его в команде.

Осимхен является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша серии А. На его счету 21 гол в 24 матчах. Контракт форварда с неаполитанцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.