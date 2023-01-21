«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с 18-летним полузащитником Гарначо на 8 лет

Сегодня, 19:45
«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с полузащитником Алехандро Гарначо.
Как сообщает Mirror, клуб предложил 18-летнему футболисту соглашение на 8 лет. Но считается, что семья и близкие аргентинца не хотят подписывать контракт более чем на 4 года. Также на данный момент переговоры зашли в тупик из-за вопроса по зарплате.
Кроме того, «МЮ» впервые в своей истории намерен включить в соглашение пункт об отступных.
Ранее сообщалось, что «Реал» и «Ювентус» следят за полузащитником.
Текущий контракт с Гарначо английским клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования